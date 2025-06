Desmatamento na Amazônia sobe 91% em maio de 2025

As áreas desmatadas da Amazônia aumentaram em 91% no mês de maio, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), divulgados nesta sexta-feira (6). Resultado é o 2º pior da série histórica para o mês, com 960 km² de área desmatada, contra 502 km² em maio de 2024.

À CNN, Ana Carolina Crisostomo, especialista em conservação do Fundo Mundial para a Natureza Brasil (WWF-Brasil), afirmou que a aprovação do PL 2159/2021 do Licenciamento Ambiental, também chamado popularmente de PL do Desmatamento, é muito grave, uma vez que não leva em consideração a crise climática. “Atualmente, o desmatamento e a agropecuária estão entre as principais causas de efeito estufa no Brasil”, afirma a especialista.

“Isso é extremamente grave, pois estamos falando de um país que tem como meta zerar o desmatamento até 2030. Estamos vivenciando uma nova ‘boiada’, onde temos o parlamento nacional aprovando um PL com potencial degradador que vai totalmente na contramão de seus compromissos firmados nacionalmente e internacionalmente”, completa Ana Carolina.

De acordo com os dados do sistema Deter, do Inpe, o resultado ficou abaixo apenas do recorde de 1.390 km², registrado em maio de 2021. Em abril, os alertas já haviam aumentado 55%, o que indica que essa é a segunda alta consecutiva de 2025. Considerando os últimos dez meses, de agosto à maio desde ano, houve aumento de 9,7% na área desmatada.

Para o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, a situação é “dramática”. “A perda de floresta em maio de 2025 se deu em maior quantidade em função de incêndios florestais, mudando uma trajetória histórica que até hoje não conhecíamos”, declara.

Segundo dados apresentados pelo secretário, mais da metade (51%) do desmatamento foi registrado em áreas de floresta incendiada. “O impacto dos incêndios florestais ao longo da história foi relativamente baixo sobre a taxa de desmatamento. Mas, agora, com o agravamento das mudanças climáticas, com a maior fragilidade da cobertura florestal, primária inclusive, estamos começando a assistir uma mudança de cenário” afirma Capobianco.

A pesquisa do Inpe indica que os estados mais afetados foram Mato Grosso (627 km²), Pará (145 km²), e Amazonas (142 km²). Mato Grosso chama a atenção, com aumento de 237% em relação a Maio de 2024, e por responder por 65% de toda a área desmatada em maio na Amazônia.

O Greenpeace afirma que há diversos fatores que podem explicar o aumento dos alertas de desmatamento em maio. De acordo com a instituição, dois anos de combinação dos efeitos das mudanças climáticas e um El Niño forte resultaram em temperaturas mais elevadas e duas secas extremas na Amazônia.

Segundo a instituição, “a floresta Amazônica sofreu um forte impacto do fogo, iniciado pela ação humana e que pode ter deixado as áreas mais vulneráveis ao desmatamento.” Para João Paulo Capobianco, “em um planeta mais quente e seco, o uso do fogo de forma criminosa está se mostrando uma estratégia eficiente para destruir a Amazônia.”