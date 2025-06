Detento tenta fugir de peruca e vestido em penitenciária

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Maranhão impediu, neste sábado (7), uma tentativa de fuga na Penitenciária Regional de São Luís. Um detento tentou sair da unidade disfarçado de mulher, usando peruca e roupas femininas, com o auxílio de uma visitante.

Segundo a Seap, a mulher entrou na unidade prisional utilizando os acessórios que, depois, foram entregues ao interno. Vestido com o disfarce, o preso tentou sair durante o encerramento do horário de visitas, mas foi identificado pelos agentes de segurança.

A tentativa de fuga foi frustrada, e tanto o detento quanto a visitante foram autuados e conduzidos à delegacia, conforme os protocolos e procedimentos de segurança.

Em nota, a Seap afirmou que manteve o compromisso com a ordem, a legalidade e a segurança no sistema prisional do estado.