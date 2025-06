Detran realiza leilão com mais de 500 veículos conservados em RO; veja como participar

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) vai realizar dois leilões eletrônicos com mais de 500 veículos disponíveis para compra. A visitação dos lotes começou nesta segunda-feira (2) e segue até as 13h do dia 13 de junho, nos pátios onde os veículos estão armazenados.