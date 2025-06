Deu Flamengo! Torcedores são içados por empilhadeira para comemorar vitória no Mundial

A vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, no segundo confronto do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (20), gerou cenas inusitadas em Rio Branco. Após o apito final, três torcedores foram elevados por uma empilhadeira enquanto seguravam a bandeira do time ao som do hino “Uma vez Flamengo”.

O registro foi feito por um internauta e enviado ao site ContilNet. A cena ocorreu em um posto de gasolina da capital acreana, local em que flamenguistas se reuniram para comemorar o resultado que deixa o time carioca bem colocado na disputa pelo título mundial.

Nas imagens, é possível ver os torcedores sendo içados com a empilhadeira, vibrando e balançando a bandeira rubro-negra em clima de festa.

No primeiro jogo, o time venceu o Espérance no primeiro jogo, por 2 a 0. O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, 24, às 22h, para jogar contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando.

CONFIRA: