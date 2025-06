Devin Harjes, ator de “Gotham” e “Demolidor”, morre aos 41 anos

O ator Devin Harjes, conhecido por suas participações em séries como “Gotham” e “Demolidor”, morreu aos 41 anos. O anúncio de sua morte, que ocorreu em 27 de maio, foi publicado recentemente em um obituário no site oficial do artista, que não informa a causa do falecimento.

Por lá, eles resgatam os pontos altos da carreira e vida do ator. Nascido no Texas, em julho de 1983, o artista faleceu em Nova York, nos Estados Unidos e deixa os pais, Randy e Rosanne Harjes; sua irmã Trish Harjes e seu marido Justin Kelley.

Segundo o comunicado, ao invés de flores, a equipe de Devin incentiva os fãs a realizarem uma doação para TKC Blessings – uma organização sem fins lucrativos que arrecada fundos para fornecer bolsas de estudo para acampamentos, aulas e apoio educacional/emocional para crianças – em nome do ator. “Toda a renda será destinada a bolsas de estudo para crianças que buscam as artes — a verdadeira paixão de Devin.”

Quem foi Devin Harjes?

Devin estudou atuação na faculdade e lançou sua carreira na cena teatral de Dallas-Fort Worth, recebendo elogios por papéis de destaque, incluindo sua interpretação de Billy Bibbit em “Um Estranho no Ninho”. Inspirado e encorajado por esse sucesso, Devin se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, onde perseguiu sua paixão com garra e dedicação.

Após atuar em produções off-Broadway e filmes estudantis, ele realizou sua estreia na televisão como Jack Dempsey em “Boardwalk Empire” e outras aparições em produções como “Gotham”, “Orange is the New Black”, “Demolidor”, “Elementary”, “Blue Bloods”, “FBI” e “Manifest”.