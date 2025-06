DF confirma caso de gripe aviária, e agora? O que você precisa saber

Nessa terça-feira (3/6), o Governo do Distrito Federal confirmou que o irerê – espécie de pato – que foi encontrado morto no Zoológico de Brasília estava contaminado com a gripe aviária. Com a confirmação, o Zoo deve ficar fechado até 12 de junho, e as aves locais devem continuar em observação. Apesar do caso, a Secretaria de Agricultura (Seagri) garante que o consumo de ovos e carne frango pode ser mantido.

“A população pode se manter tranquila, não havendo qualquer restrição quanto à alimentação. Ressaltamos que a manipulação de aves mortas deve ser evitada, e todas as suspeitas que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (WhatsApp) 61-99154-1539”, diz a nota da pasta.

A doença é transmissível para humanos?

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) enfatiza que o vírus não é transmitido pelo consumo de aves ou ovos e que não há necessidade de restringir esses alimentos. O risco só existe para quem tem contato direto com a secreção de aves doentes. E, mesmo assim, o risco de transmissão para humanos é considerado muito baixo.

Apesar da confirmação do primeiro caso no DF, o biólogo e mestre em biofísica molecular André Luís Soares Smarra também ressaltou que a chance de transmissão da doença para humanos é pequena. “A influenza aviária infecta aves e também pode infectar os mamíferos. Contudo, a chance de contágio de seres humanos é praticamente remota”, enfatizou.

Apesar disso, pessoas sem a devida proteção individual e expostas a aves infectadas ou a ambientes de sacrifício desses animais têm chance de contrair a enfermidade. Nesses casos, o vírus é transmitido por meio do contato com a secreção de bichos doentes.

“Ainda assim, é importante deixar claro: a gripe aviária não infecta seres humanos com facilidade. E, geralmente, a transmissão de pessoa a pessoa não se sustenta”, afirmou o biólogo.

Quais são os sintomas?

Em caso de eventual infecção por humanos, a taxa de letalidade da virose é alta, pois uma quantidade expressiva de pacientes não sobrevive.

Os sintomas da doença em humanos são semelhantes aos de uma infecção respiratória. O paciente apresenta, inicialmente, um quadro leve, com secreção ou muco, náusea, febre, tosse e desconforto respiratório.

No entanto, a progressão da gripe aviária é rápida, e a pessoa infectada pode desenvolver uma pneumonia e, eventualmente, morrer. Diante dos sintomas, é preciso procurar um médico imediatamente.

Em caso de resultado positivo para o vírus em circulação, o tratamento é feito no hospital, sob acompanhamento de uma equipe de profissionais da saúde.

Qual o risco de a gripe aviária se espalhar pelo país?

Como o governo sabe o que fazer?

As ações das autoridades brasileiras se guiam pelo Plano de Contingência Nacional do Setor Saúde para Influenza Aviária, com data de 2025. O documento orienta ações de monitoramento, gestão de risco e estratégias de comunicação de acordo com estágio da situação.

No momento, conforme o plano de contingência, o Brasil está no terceiro estágio mais grave em uma escala que vai de um a cinco. O que levou o país ao tal estágio no plano de contingência foi justamente a identificação do foco de gripe aviária.

Os próximos níveis do plano de contingência são de emergência e crise. As situações são agravadas caso haja avanço nos cenários de transmissão do vírus para humanos.