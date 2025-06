DF monitora oito pessoas que foram “expostas” em caso de gripe aviária

Oito pessoas que foram “expostas” ao risco de infecção por gripe aviária no caso do Zoológico de Brasília estão sendo monitoradas. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Lacerda, disse que nenhuma apresentou sintomas da doença até o momento.

Todas as oito pessoas em monitoramento trabalham no Zoo, onde foi encontrado morto um irerê (ave semelhante a um pato). Nessa terça-feira (3/6), foi confirmado que o animal morreu de infecção de gripe aviária, tornando-se o primeiro caso no DF.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Zoológico de Brasília tem abertura prevista para a próxima quinta-feira (12/5)

Isabella Wagner/Metrópoles 2 de 6

Visitantes encontraram os portões do Zoo de Brasília fechados

Isabella Wagner/Metrópoles 3 de 6

O Zoo de Brasília permanece fechado para visitantes nesta quarta-feira (4/5)

Isabella Wagner/Metrópoles 4 de 6

Entrada no Jardim Zoológico de Brasília ficará restrita até, ao menos, a próxima quinta-feira (12/6)

Isabella Wagner/Metrópoles 5 de 6

Carros de funcionários do espaço são sanitizados por equipes do zoo

Isabella Wagner/Metrópoles 6 de 6

Funcionários passam a usar máscaras após suspeita de gripe aviária no Zoo de Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O secretário de Saúde do DF enfatizou, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (4/6), que o vírus H5N1 tem baixa transmissibilidade para humanos. A infecção pode ocorrer em contato prolongado com o animal morto e, por isso, qualquer exposição deve ser comunicada.

“Há comunicação com vigilância sanitária e a gente passa a monitorar essas pessoas há 10 dias para verificar se vão apresentar sintomas gripais”, afirmou.

Mais cedo, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reforçou que “o risco de contaminação em mamíferos, ou seres humanos, é muito baixo, mas existe, principalmente para quem manuseia os animais”.

O Zoológico de Brasília ficará fechado, incialmente, até 12 de junho. Áreas do local passarão por desinfecção. Se não houver nenhuma outra suspeita da doença, o Zoo poderá ser reaberto no dia 13.

O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, alertou a população para que fique atenta aos sintomas da gripe aviária e reporte qualquer suspeita para a pasta, pelo WhatsApp (61) 99154-1539. Os sintomas são: