dia-de-praia!-bruna-biancardi-curte-dia-ensolarado-ao-lado-de-mavie-e-amigas

Bruna Biancardi compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (17/6), alguns registros ao lado da filha Mavie, de 1 ano e 8 meses, e de algumas amigas curtindo um dia na praia. A influenciadora está na reta final de sua segunda gestação, com 8 meses, aguardando a chegada de sua segunda filha com Neymar, que se chamará Mel.

Nos stories, a influenciadora publicou um vídeo andando com a pequena na areia, com a boca suja de sorvete de chocolate e fotos do momento de lazer.

Nesta segunda-feira (16/6), a filha do meio do casal deu um show de fofura enquanto aproveitava o sol tomando banho de piscina com um maiô de listras azul e branco, junto de Matteo, filho de Mari com Pedro Lopes, amigo de Neymar.

Com a chegada de Mel, o atleta será pai de quatro filhos: Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, Mavie, de 1 ano e 8 meses, Helena, de 11 meses, filha da modelo Amanda Kimberlly e Mel.