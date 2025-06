Dia do Amor: O Boticário traz variedade de presentes para não errar na escolha

O Boticário, a marca eleita a melhor para presentear quem se ama, esse ano celebra o 12 de junho com mais de 20 opções de kits e combos presenteáveis pensados especialmente para o período. O Dia do Amor – termo criado e instituído pela marca para comunicar a data, que deve ser celebrado independentemente do formato ou acordo – tem o Boticário como a mais lembrada pelos consumidores quando pensam em presente para este dia especial, segundo estudo “Entre nós”, feito pela MindMiners, que constatou que 19% dos compradores pensam como a primeira opção. Além da variedade de presentes, ações de interação e desconto extra em mais de 40 lojas pelo Brasil, complementam a experiência de compra na marca.

Os presenteáveis especiais contam ainda com a ativação Mais Presente: QR Code que dá acesso a um site exclusivo, em que o consumidor presenteado poderá escolher um benefício extra, recebendo um voucher para resgatá-lo. Essa também é uma ótima opção para demonstrar ainda mais amor, com sessões de massagem, ingressos para o cinema, itens personalizados, entre outros benefícios.

Como opção para celebrar o Dia do Amor, o lançamento de perfumaria Botica 214 Sevilla Dorada, nas versões feminina e masculina, que criam uma atmosfera repleta de cores, alegria e sofisticação, como a cidade de Sevilha. Os clássicos e preferidos dos botilovers – como são chamados os consumidores e fãs do Boticário – não poderiam ficar de fora da seleção especial para a data, destaque para Her Code, Floratta Red, Arbo e Malbec X, em kits com até 30% de desconto e composições de produtos de perfumaria, cuidados corporais e maquiagem.

As opções presenteáveis são encontradas em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Como opção sem custo de frete e para agilidade, o Clique & Retire permite a retirada em loja de até 6h. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço no site.

Serviço:

Kit Presente Dia dos Namorados Her Code (3 itens) – R$ 369,90

O Kit Presente Dia dos Namorados Her Code vem com um Her Code Eau de Parfum e uma Loção Hidratante Corporal Her Code, além de uma Vela de Massagem em Óleo Corporal dessa enigmática linha. Os três itens vêm em uma caixa de presente rígida e que pode ser reutilizada. Um presente de Dia dos Namorados mais que especial.

Kit Presente Dia dos Namorados Floratta Red (2 itens) – R$ 189,90

O Kit Presente Dia dos Namorados Floratta Red é puro romantismo. Com uma fragrância feminina envolvente e elegante e uma loção corporal que cuida da pele, combina com diversos momentos românticos. Além disso, vêm em uma caixa de presente especial. Uma homenagem ao Dia do Amor, para entrar na lista de ideias de presente para quem você ama.

Kit Presente Dia dos Namorados Arbo (3 itens) – R$ 199,90

O Kit Presente Dia dos Namorados Arbo entrega a inspiração das montanhas com uma fragrância leve e fresca em perfumaria e autocuidado, ideal para aquela pessoa que gosta de aventuras e desafios. Além disso, os três itens vêm em uma caixa de presente especial. Uma homenagem ao dia do amor e um presente criativo para o Dia do Amor.

Kit Presente Dia dos Namorados Malbec X (3 itens) – R$ 289,90

Ideal para presentear o homem Malbec, o Kit Presente Dia dos Namorados Malbec X traz a fragrância mais sensual da linha. Além disso, entrega um shower gel e um desodorante antitranspirante para a rotina de cuidados. Os três itens vêm guardados em uma caixa de presente especial. O presente ideal para surpreender no Dia do Amor.

Combo Feminino Botica 214 Sevilla Dorada (2 itens) – R$ 179,90

O Combo de Botica 214 Sevilla Dorada feminino traz um eau de parfum de fragrância floral radiante e envolvente, capaz de transportar você para uma atmosfera repleta de cores, alegria e sofisticação, como a cidade de Sevilha. Também acompanha um batom dourado marcante que complementa o presente por um preço especial para quem você ama.

Combo Masculino Botica 214 Sevilla Dorada (2 itens) – R$ 219,90

O Combo de Botica 214 Sevilla Dorada masculino traz um eau de parfum de fragrância marcante e sofisticada, que traduz a essência vibrante e inesquecível das ruas e jardins da cidade de Sevilha. Também acompanha uma loção hidratante da mesma fragrância, que complementa o presente por um preço especial para quem você ama.