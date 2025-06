Dia do Cinema Brasileiro: 10 cinebiografias nacionais para ver no streaming

Celebrado no dia 19 de junho, o Dia do Cinema Brasileiro é uma data especial para os amantes da sétima arte, enaltecendo os novos e velhos clássicos do nosso cinema.

A data marca o dia em que o ítalo-brasileiro Afonso Segreto registrou as primeiras imagens em movimento no nosso país, em 1898, a bordo do navio Brésil, enquanto voltava da França.

E hoje, mais de 100 anos após a exibição do primeiro filme brasileiro, o cinema nacional é utilizado para recontar momentos marcantes da nossa história, e também celebrar figuras que revolucionaram o nosso país, seja social, político, econômico ou culturalmente.

Jesuíta Barbosa interpreta Ney Matogrosso em “Homem com H” • Reprodução

Confira 10 cinebiografias nacionais no streaming:

“Homem com H” (2025)

Cinebiografia de um dos maiores artistas da música brasileira, “Homem com H” percorre a trajetória de Ney Matogrosso desde sua infância até o sucesso, abordando também seus amores, conflitos familiares e o impacto cultural de sua carreira no Brasil. O músico brasileiro é interpretado por Jesuíta Barbosa (“Pantanal”) e conta também com Bruno Montaleone, Julio Reis, Hermila Guedes e mais no elenco.

Onde assistir? Disponível na Netflix.

“2 Filhos de Francisco” (2005)

Lançado em 2005, o filme narra a trajetória dos irmãos Mirosmar José e Welson David, que posteriormente viriam a ser conhecidos como Zezé Di Camargo e Luciano. O longa acompanha o sonho do lavrador Francisco em transformar um de seus nove filhos em uma estrela. Com o passar do tempo, ele acredita que Mirosmar e seu outro irmão, Emival, se tornarão uma dupla de sucesso, mas uma mudança drástica trará outros rumos para a família.

Onde assistir? Disponível na Max, no Prime Video e na Netflix.

Cena de “2 Filhos de Francisco” • Reprodução

“Madame Satã” (2002)

Protagonizado por Lázaro Ramos, o filme reconta a vida de João Francisco dos Santos, conhecido como Madame Satã, e suas vivências no bairro boêmio da Lapa, no Rio de Janeiro, no início do século XX. Além de mostrar sua relação com amigos e amores, o filme mostra a transformação de João na figura emblemática se viria se tornar um marco da contracultura e ícone LGBTQIAP+.

Onde assistir? Disponível no Globoplay.

Cena de “Madame Satã” com Lázaro Ramos • Reprodução/Globo Filmes

“Minha Fama de Mau” (2019)

O jovem Erasmo Carlos (Chay Suede) sonha em se tornar um grande astro da música, assim como seus ídolos Elvis Presley e Chuck Berry. Ao ser apresentado ao novato Roberto Carlos (Gabriel Leone), os dois começam a compor juntos, e o sucesso acaba batendo na porta da dupla.

Onde assistir? Disponível no Telecine.

Chay Suede interpretou Erasmo Carlos em sua cinebiografia • Divulgação

“Ainda Estou Aqui” (2024)

Dono do primeiro Oscar da história do Brasil, “Ainda Estou Aqui” acompanha Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva (Selton Mello), e a sua busca incessante pelo marido que desapareceu durante a ditadura militar. Ambientado em 1970, o longa mostra as alegrias e as tristezas da família, e da mulher que nunca desistiu de lutar pelos direitos do pai capturado pelo regime militar.

Onde assistir? Disponível no Globoplay.

Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui” • Divulgação

“Elis” (2016)

Uma das artistas mais celebradas da MPB, o filme mostra a jornada de Elis Regina até se tornar uma das maiores cantoras brasileiras. Intensa e até mesmo polêmica, a cantora conquistou o público com sua postura irreverente e uma carreira impecável, apesar dos altos e baixos.

Onde assistir? Disponível na Netflix.

Cena de “Elis”, com Andreia Horta • Reprodução

“Nosso Sonho” (2023)

Um dos principais nomes do funk melody nacional, Claudinho e Buchecha foram um dos maiores sucessos dos anos 1990 e início dos anos 2000. O longa mostra a ascensão da dupla e como eles conquistaram milhares de brasileiros com suas letras.

Onde assistir? Disponível na Netflix e no Globoplay.

Lucas Penteado e Juan Paiva em cena de “Nosso Sonho” • Reprodução

“Olga” (2004)

Olga Benário (Camila Morgado) é uma jovem militante comunista que é perseguida em sua terra natal, na Alemanha, e acaba fugindo para Moscou. Lá ela se torna encarregada de acompanhar Luís Carlos Prestes ao Brasil para liderar a Intentona Comunista, mas não esperava se apaixonar por ele. O filme acompanha a conquista da naturalidade brasileira da mulher e também a sua deportação e morte na Alemanha nazista.

Onde assistir? Disponível no Prime Video.

Camila Morgado em cena de “Olga” • Reprodução

“Flores Raras” (2013)

No início dos anos 1950, Elizabeth Bishop (Miranda Otto) é uma poetisa americana em busca de algo que a motive. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, ela conhece a arquiteta brasileira Lota de Macedo Soares (Glória Pires), e logo se apaixonam uma pela outra.

Onde assistir? Disponível na Netflix e no Globoplay.

Glória Pires e Miranda Otto em cena de “Flores Raras” • Divulgação

“Carlota Joaquina, Princesa do Brazil” (1995)

Considerado como o principal filme do Cinema de Retomada, “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil” é um drama histórico baseado na vida da infanta espanhola que acabou se casando com Dom João VI (Marco Nanini), e mesmo sentindo repulsa pelo mesmo. Para escaparem das tropas de Napoleão, ela e o futuro rei de Portugal fogem para o Brasil e permanecem exilados por cerca de 13 anos no país.

Onde assistir? Disponível na Netflix.