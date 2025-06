Dia dos Namorados: filmoteca acreana exibe filmes clássicos românticos nesta semana

Em celebração ao Dia dos Namorados, que ocorre nesta semana, a filmoteca acreana, localizada na Biblioteca Pública Adonay Barbosa, no Centro de Rio Branco, exibirá filmes clássicos românticos que marcaram os corações apaixonados em todo o mundo.

Nesta quarta-feira (11), será a vez do grande sucesso dos cinemas ‘Como Eu Era Antes de Você’. Baseado no livro homônimo de Jojo Moyes, a produção emociona com a história de Louisa Clark e Will Traynor, em uma emocionante jornada de amor.

Já na sexta-feira (13), veja os momentos inesquecíveis de ‘A Culpa é das Estrelas’, obra de 2014, que conta sobre a vida de Hazel Grace Lancaster e Augustus Waters, dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer.

A iniciativa busca proporcionar a oportunidade de reviver ou descobrir na telona algumas das histórias de amor mais marcantes do cinema recente. As sessões ocorrem às 15h e são gratuitas.