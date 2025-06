Diarista roubou R$ 500 mil para sustentar vício no “tigrinho”

Na última sexta-feira (16/6), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu uma diarista de 33 anos suspeita de furtar joias e dinheiro no apartamento onde trabalhava, no Setor Oeste, bairro nobre de Goiânia (GO). O crime causou um prejuízo estimado em R$ 500 mil aos proprietários.

Em depoimento, a mulher confessou os furtos e relatou vender os itens para alimentar seu vício em apostas online, especialmente em jogos de azar conhecidos como “tigrinho”.

Joias roubadas por diarista

Diarista deixou rombo de R$ 500 mil após roubar joias de patrões

De acordo com o Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Garra/Deic), a família já havia registrado uma ocorrência policial um dia antes da prisão, relatando o desaparecimento de joias e dinheiro. Os furtos teriam começado quando a suspeita passou a trabalhar no local como diarista, há aproximadamente quatro meses.

O prejuízo estimado pelas vítimas ultrapassa R$ 500 mil.

A prisão ocorreu logo após a suspeita cometer mais um furto no local. Ela foi abordada ao sair do prédio, ainda na posse de dinheiro, joias e bijuterias subtraídas momentos antes. Os objetos foram reconhecidos pelas vítimas.