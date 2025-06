Dias após caso Zambelli, Lula visita sede da Interpol na França

Nice — O presidente Lula encerra sua viagem à França nesta segunda-feira (9/6) com evento da ONU e visita à sede da Interpol, entidade que, dias atrás, incluiu a deputada Carla Zambelli (PL-SP) na lista de difusão vermelha.

A primeira agenda do dia de Lula na segunda será a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos (UNOC 3), na cidade de Nice. O petista discursará na abertura do evento, que reunirá chefes de Estado de diferentes países.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Lula em Paris

Ricardo Stuckert / PR 2 de 4

Lula com o presidente da França, Emmanuel Macron

Ricardo Stuckert / PR 3 de 4

4 de 4

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Depois, a agenda de Lula prevê ida a Lyon, onde fica a sede da Interpol. A visita do petista à organização se deve ao fato de ela estar sendo comandada por um brasileiro: o delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza.

Leia também

Como a coluna noticiou, o petista fará a visita quatro dias após a Interpol incluir o nome de Carla Zambelli na lista de difusão vermelha. A lista traz os nomes de pessoas com ordem de prisão em aberto, como é o caso da deputada bolsonarista.

Lula na França

Lula está na França desde a quarta-feira (4/6). Nos primeiros dias, o petista cumpriu agenda em Paris, onde participou de agendas com o presidente francês, Emmanuel Macron, e se encontrou com outras lideranças do país europeu.

O mandatário brasileiro também recebeu o título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Paris e foi homenageado pela Academia de Paris. Lula ainda participou de agendas na Prefeitura da capital francesa e concedeu coletiva de imprensa.