Dias após eleger papa, arcebispo do DF segue conselho de Francisco

Dias após participar do conclave que elegeu o novo papa Leão XIV, arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar Costa (foto em destaque), seguiu conselho do finado Francisco.

O pontífice argentino costumava incentivar seus sacerdotes a visitarem lugares pobres e a cuidarem da população em situação de vulnerabilidade.

“Uma Igreja pobre para os pobres! Os pobres não são uma fórmula teórica do Partido Comunista. Os pobres são o centro do Evangelho. São o centro do Evangelho! Não podemos pregar o Evangelho sem os pobres. Então, digo-te: sinto que o Espírito nos está a levar nesta direção. Mas há fortes resistências”, disse Francisco, em janeiro de 2018.

O Papa Francisco sempre defendeu que a Igreja Católica deve visitar e proteger os mais pobres

“Uma Igreja pobre para os pobres!”, afirmou Francisco

Segundo o santo padre, os pobres são o centro do Evangelho

Para Francisco, o Evangelho não pode ser pregado sem os pobres

Francisco pediu para que os pastores prestem atenção nos pobres

Para Francisco, os sacerdotes devem fazer com que os pobres sintam a Igreja como sua casa

Quatro semanas após participar do conclave que escolheu o novo líder da Igreja Católica, dom Paulo Cezar Costa visitou, na última quarta-feira (4/6), uma área no Setor de Inflamáveis (SIN) onde houve a retirada de 46 famílias que viviam em ocupações irregulares.

“As pessoas têm o direito de ter suas casas para morar”, disse o religioso. No local, o arcebispo conversou com moradores, que estão, aos poucos, voltando a reerguer barracos na região, considerada de alto risco justamente por ficar em uma área com muito material inflamável.

A ação da Secretaria DF Legal, ocorrida há um mês, foi conturbada, e houve resistência por parte das pessoas que viviam ali.

Dom Paulo Cezar andou de ponta a ponta na área onde houve as demolições e finalizou a visita após 40 minutos com uma benção e uma oração para todos os moradores.

O arcebispo visitou local na intenção de iniciar um diálogo com os moradores, bem como autoridades responsáveis pela remoção. Tão logo soube da remoção, dom Paulo buscou informações com o padre Paulinho, pároco da Paróquia São José, no Lucio Costa.

Religioso esteve no Setor de Inflamáveis nesta quarta-feira

No local, Dom Paulo Cezar disse que pretende iniciar diálogo com a comunidade e o GDF

O arcebispo defende o direito à moradia digna para todas as 46 famílias que foram retiradas do local

Dom Paulo Cezar conversa com moradores da invasão

Ele andou por 40 minutos e terminou o encontro com uma oração

Setor de Inflamáveis

Invasão no Setor de Inflamáveis

Do ponto de vista do arcebispo, a remoção de comunidades não pode ser feita desta forma, deixando as pessoas sem nada e desamparadas. “É questão de justiça, é questão de vida. As pessoas têm o direito de ter suas casas para morar”, exclamou.

“Não é justo o que fizeram”, disse o representante da Arquidiocese de Brasília. O religioso confirmou que vai tentar agenda com o governador Ibaneis Rocha (MDB) e o secretário de governo, José Humberto. “A Igreja já está dando alguma assistência, pretendemos continuar”, assinalou.

Derrubadas

No dia 5 de maio houve uma grande ação de derrubadas no Setor de Chácaras Lucio Costa (SCLC), no Setor de Inflamáveis (SIN). A operação, comandada pela Secretaria DF Legal, acabou com mais de 300 pessoas desabrigadas.

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal (Sudec) justificou a ação com o fato de o local ficar em uma área bem próxima de uma zona de armazenamento de produtos inflamáveis.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entrou com uma ação civil pública para cobrar a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes das famílias removidas do Setor de Chácaras Lúcio Costa (SCLC), no Setor de Inflamáveis.

O Governo do Distrito Federal (GDF) incluirá a possível regularização do Setor de Inflamáveis no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), segundo o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha.