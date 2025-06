diddy-impressiona-com-comportamento-e-escolha-de-roupas-em-julgamento

Sean Diddy Combs, também conhecido como P. Diddy, está sendo julgado nos Estados Unidos por uma série de acusações, que incluem tráfico sexual e conspiração de extorsão. Embora o caso esteja sendo amplamente repercutido pela mídia, não há imagens do rapper durante as sessões porque os tribunais federais do país proíbem a entrada de câmeras.

De acordo com o New York Times, o músico tem se mostrado atento e mantém um semblante tranquilo no tribunal, com expressões contidas, mesmo quando discorda das acusações.

Ele concordou quando George Kaplan, ex-assistente dele, descreveu o trabalho com ele como “quase como beber de uma mangueira de incêndio”.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

P. Diddy

MEGA/GC Images 2 de 5

Diddy Combs foi preso em setembro

Reprodução 3 de 5

Rapper P. Diddy está preso no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn

Divulgação 4 de 5

Diddy Combs é alvo de 120 novas acusações de abuso sexual

Dave Benett/Getty Images for TAO Group Hospitality 5 de 5

O Rapper está respondendo mais de 50 acusações de crimes sexuais

MEGA/GC Images

Ele ainda debochou e balançou a cabeça quando uma assistente identificada como Mia afirmou que seria punida caso não fizesse “tudo o que ele mandasse”.

O cantor ainda se mexeu na cadeira e bocejou quando imagens de um Porsche, que pertencia a Kid Cudi, sendo queimado por coquetel molotov foram mostradas. O rapper acredita que Diddy ordenou o ataque.

Leia também

Rotina no tribunal durante o julgamento

Preso no centro de detenção do Brooklyn, em Nova York, ele chega aos tribunais todas as manhãs, entre às 8h30 e às 9h, acompanhado de Oficiais do Serviço de Delegados dos EUA.

Ao chegar, ele cumprimenta alguns de seus nove advogados e observa a sala silenciosa. Ao invés de roupas de marca, ele utiliza suéteres, camisas sociais e sapatos sem cadarços. Ele também está com os cabelos grisalhos.

Geralmente, os três filhos adultos do rapper, assim como a mãe e a irmã dele, estão no tribunal durante as sessões e sentam nas primeiras fileiras.