A designer de moda Bryana Bongolan testemunhou no caso que envolve Sean Diddy Combs, rapper que está preso desde setembro de 2024, e trouxe novidades ao caso. A mulher afirmou que o o rapper a pendurou de uma sacada do 17º andar, no apartamento de Cassie Ventura.

A famosa fez revelações e afirmou que frequentava o apartamento de Cassie em Los Angeles (EUA), e usava drogas como maconha e ketamina com Diddy. Em um dia específico, entretanto, ela estava dormindo no local com sua namorada e acordou com “fortes batidas” na porta. Bryana falou para sua namorada se esconder no banheiro, e foi para a sacada “agir naturalmente”. Em seguida, Diddy conseguiu entrar no apartamento e estava visivelmente “irritado”. Ele se aproximou dela “por trás”, a levantou e colocou “por cima da grade”. Os advogados mostraram à corte fotos dos machucados de Bryana, que incluía um hematoma enorme, vermelho e roxo, na perna, além das costas enfaixadas e o pescoço imobilizado com um colar cervical. A designer diz que, enquanto estava pendurada por Diddy no 17º andar do prédio, o rapper repetia: “Você sabe que porra você fez”. Bryana afirmou que ficou com medo de cair durante os 15 segundos que permaneceu pendurada. Em seguida, Cassie saiu de seu quarto, desacreditada, e perguntou: “Você estava pendurando ela da sacada?”. Eles começaram a discutir, e quando Cassie informou que a namorada da designer estava no banheiro, Diddy foi embora. Ela diz que ainda sofre por causa do ocorrido: “Tenho pesadelos, sinto muita paranoia e costumava gritar muito enquanto dormia”.