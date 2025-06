Diego Hypolito comenta sobre importância de participação no BBB: “Lugar de ser lembrado”

Durante sua participação no programa “Altas Horas” do sábado (31/5), Diego Hypolito relembrou o início na ginástica e, claro, falou sobre sua experiência no Big Brother Brasil 25. Ao ser questionado sobre o reality por Serginho Groisman, o atleta contou que perdeu um pouco da noção da realidade enquanto esteve confinado. Além disso, demonstrou gratidão por ter sido novamente reconhecido como bicampeão mundial no solo da ginástica artística, além de medalhista olímpico, e afirmou que foi uma honra poder compartilhar mais sobre sua trajetória de vida ao lado da irmã, Daniele Hypolito.

“Você acorda e ainda acha que tem um microfone aqui? Isso demorou a passar?”, perguntou Serginho. Mas Diego respondeu que não passou por isso. “Comigo não… Só estava preocupado em ajustar meus remédios”, disse, em tom bem-humorado. Sobre a experiência, ele contou que, em alguns momentos, confundia a realidade.

“Fiquei noventa e cinco dias confinado, fora os dias antes do programa. Eu comecei a perder a noção do que era meu sonho e do que era real. A gente esquece que está sendo filmado. E é difícil, porque todo mundo passa por problemas, dificuldades…”, destacou.

Por fim, ele reforçou sua gratidão ao BBB: “Mas o programa me colocou num lugar de ser lembrado; de lembrar que eu fui bicampeão do mundo, e hoje aqui agradecer mais uma vez. Obrigado”, declarou, sendo aplaudido pela plateia.