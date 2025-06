Diesel atinge R$ 7,83 e Acre lidera entre os combustíveis mais caros do país, revela ANP

O Acre continua enfrentando os maiores preços de combustíveis do Brasil em 2025, com destaque para o diesel S-10, que atingiu a média de R$ 7,83 por litro em maio, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgados pelo Portal Canaã.

Esse valor é significativamente superior à média nacional, que se manteve em R$ 6,06 no mesmo período.

Além do diesel, o Acre também lidera nos preços da gasolina comum, com o litro sendo comercializado a R$ 7,65 em março, segundo levantamento da ANP. O etanol não fica atrás, apresentando o maior preço médio do país, chegando a R$ 5,40 por litro.

A seguir, os preços médios do diesel S-10 em alguns estados brasileiros:

Estado Preço Médio (R$/litro) Acre R$ 7,83 Roraima R$ 6,86 Amazonas R$ 6,76 Rondônia R$ 6,62 Pará R$ 6,26 Mato Grosso R$ 6,10 Mato Grosso do Sul R$ 6,11 Goiás R$ 6,08 Distrito Federal R$ 6,17 São Paulo R$ 6,16 Minas Gerais R$ 6,01 Rio de Janeiro R$ 6,22 Espírito Santo R$ 6,13 Paraná R$ 6,07 Santa Catarina R$ 6,17 Rio Grande do Sul R$ 6,22 Pernambuco R$ 5,77 Sergipe R$ 5,79 Maranhão R$ 5,86 Paraíba R$ 5,95

Fonte: ANP