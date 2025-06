Diocese de Cruzeiro do Sul prepara programação de Corpus Christi com procissão, missa e tapete colorido

A Diocese de Cruzeiro do Sul já organiza os preparativos para a celebração de Corpus Christi, que ocorre na próxima quinta-feira, 19. A programação contará com a tradicional confecção do tapete colorido, a procissão pelas ruas da cidade e a celebração de uma missa campal.

As atividades reunirão as três paróquias do município — Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora Aparecida — em um momento de fé e unidade. A concentração dos fiéis será às 17h30, na Igreja São João Batista, no bairro da Cohab. A procissão terá início às 18h, seguindo pela Avenida Lauro Müller até a Praça Orleir Cameli, onde será celebrada a missa em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória.

Durante o percurso, estão previstas paradas para reflexões e momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzido em ostensório. Como parte da tradição, será montado um extenso tapete confeccionado com serragem colorida, flores e outros materiais, retratando símbolos e figuras da fé católica. A preparação do tapete começa na quarta-feira, 18, a partir das 17h, e segue até a madrugada de quinta-feira no gamelão da praça.

A celebração de Corpus Christi, uma das mais importantes do calendário litúrgico católico, representa publicamente a fé no corpo e sangue de Cristo, presente na Eucaristia. A data é marcada por manifestações coletivas e pela participação ativa das comunidades, reforçando a devoção e a espiritualidade dos fiéis.