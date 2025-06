diretor-revela-quando-o-agente-secreto-deve-estrear-no-brasil:-veja

Sucesso em Cannes, o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, está sendo muito comentado nas redes. O longa, estrelado por Wagner Moura, venceu dois prêmios durante o festival mas deve demorar mais alguns meses para o público brasileiro poder prestigiá-lo.

Wagner Moura

Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido no Festival de Cannes

Equipe de O Agente Secreto no tapete vermelho do Festival de Cannes

O Agente Secreto

Do que se trata O Agente Secreto

O longa acompanha a vida de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz.

Ao chegar lá, ele descobre que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

O filme é ambientado em meio a Ditadura Militar do Brasil, no ano de 1977.

Estão no elenco os atores Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Carlos Francisco, Roberio Diogenes, Hermila Guedes, Isabél Zuaa, Laura Lufési, Roney Villela, Fafá Dantas, Isadora Ruppert, Ítalo Martins, Kaiony Venâncio, Geane Albuquerque, João Vitor Silva, Nivaldo Nascimento, Cely Farias, Albert Tenório, Lula Terra, Priscila Ferraz, Igor de Araújo, Ane Oliva, Joálisson Cunha e Buda Lira

Segundo Kleber Mendonça Filho, em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (4/6), o filme deve estrear somente em novembro nos cinemas brasileiros. Foi mais ou menos o que aconteceu com Ainda Estou Aqui, que foi lançado no Festival de Cinema de Veneza e só chegou ao Brasil meses depois.

Kleber Mendonça Filho revela quando O Agente Secreto deve estrear no Brasil

O Agente Secreto em Cannes

A produção foi aclamada por críticos de cinema que assistiram à obra em primeira mão no Festival de Cannes e recebeu 13 minutos de aplausos durante o evento.

Wagner Moura foi laureado com o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes por sua atuação no filme e se tornou o primeiro brasileiro premiado na categoria na história do evento. Quem recebeu o prêmio foi o diretor Kleber Mendonça Filho, que também ganhou o Cannes de melhor diretor pelo longa.

O Agente Secreto também foi premiado com o troféu da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) e o Art et Essai, concedido pela Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai (AFCAE).