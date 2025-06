Diretora de “Que Horas Ela Volta?” convida população para sessão gratuita do filme nesta sexta

A renomada cineasta brasileira Anna Muylaert está em Cruzeiro do Sul para as filmagens de seu novo longa-metragem, Geni e o Zepelim, e aproveitou a passagem pela região para fazer um convite especial à população. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a diretora convida todos para uma sessão gratuita do premiado filme Que Horas Ela Volta?, que será exibido nesta sexta-feira, 6 de junho, às 19h, na Praça Orleir Cameli (Gameleira), em frente à Catedral.

“Oi, gente, eu sou a Anna Muylaert, diretora de cinema, e tô aqui na região do Cruzeiro filmando longa-metragem. A gente fez uma ação aqui no filme pra mostrar pra vocês um filme antigo meu, de 2015, que teve muita reflexão e tem até hoje”, diz a diretora no vídeo. Ela destaca ainda que a obra, estrelada pela atriz indígena Caséta, trata da relação entre uma empregada e sua filha, tema que segue atual e provocador.

A sessão é uma realização do Cine Miração, em parceria com a equipe de produção de Geni e o Zepelim e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O evento promete uma noite de cinema, reflexão e diálogo, com a presença de Anna Muylaert, considerada uma das mais importantes cineastas do país.

Lançado em 2015, Que Horas Ela Volta? conquistou mais de 70 prêmios internacionais e é reconhecido mundialmente por sua abordagem crítica sobre desigualdade social, trabalho doméstico e relações familiares no Brasil contemporâneo.