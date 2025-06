Discreta, Sandy faz raro comentário sobre namorado

Chitãozinho e Xororó foram os grandes homenageados no 32º Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu na noite de quarta-feira (4/6), no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Para prestigiar, Sandy marcou presença, bem como o irmão Junior e a esposa, Monica Benini.

Usando vermelho e maquiagem impactante, Sandy chegou ao tapete azul. Em entrevista para o Gshow, a cantora falou brevemente sobre o namorado, o médico Pedro Gomes de Andrade. “Tô feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa pra ninguém”, pontuou.

Para ela, sua rotina é bastante comum.“Eu já estava vivendo uma vida normal. Agora, estou sendo fotografada. Só isso”, afirmou ainda. Vale destacar que há poucos dias, ela fez a primeira aparição pública com o amado.

Quase dois anos após a separação amigável, Sandy e Lucas Lima estiveram no mesmo evento na última sexta-feira (30/5), mas não tiveram nenhuma interação pública. Sandy estava acompanhada do novo namorado. O casal curtiu o show da banda Hozier, no Espaço Unimed, em São Paulo.

Sandy foi casada por 15 anos com o músico Lucas Lima e tiveram o filho, Theo, de 10 anos. A separação aconteceu em setembro de 2023.