Discussão de casal durante bebedeira termina com faca cravada na mão de mulher em Rio Branco

Marinez dos Santos, de 40 anos, ficou ferida com uma faca cravada na mão após uma discussão com o marido, no início da tarde desta segunda-feira (2), dentro de uma residência localizada na Rua Progresso, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o casal estava em sua própria residência consumindo bebida alcoólica quando começou uma discussão. Com os ânimos exaltados, o marido, supostamente de posse de uma faca, teria desferido um golpe contra a esposa. Ao tentar se defender, ela acabou sendo atingida na mão esquerda, onde a lâmina de uma “faca de serra” ficou cravada.

Ao ouvirem a gritaria e saberem que a mulher havia sido ferida, vizinhos acionaram rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Após imobilizar a mão da vítima com uma atadura, a equipe a encaminhou às pressas para o setor de Trauma do pronto-socorro de Rio Branco, onde ela foi avaliada e levada ao centro cirúrgico.

O marido acompanhou a esposa até o hospital e, bastante nervoso, alegou que ela mesma teria cravado a faca na própria mão. A mulher, por sua vez, negou ter feito isso, mas também não chegou a acusar diretamente o companheiro, alegando apenas que estavam sozinhos na casa no momento do ocorrido.

Como nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil foram acionadas, não haverá investigação sobre o caso até o momento.