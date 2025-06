Discussão entre pregador e artista de rua causa polêmica na Bahia

Uma apresentação de rua realizada na Bahia gerou controvérsia após um artista, que usava fogo como parte de sua performance, ser acusado por um pregador evangélico de estar fazendo “obra do diabo”. O religioso se mostrou incomodado com o ato de cuspir fogo, alegando que aquilo era coisa do “capeta”, o que iniciou uma discussão em plena via pública.

O artista tentou dialogar, explicando que a apresentação fazia parte de uma performance legalizada e comum em espaços públicos. Mesmo assim, o pregador manteve sua posição e se recusou a aceitar a manifestação artística como algo cultural ou inofensivo.

A cena foi registrada por pessoas que passavam pelo local e rapidamente se espalhou nas redes sociais, onde internautas se dividiram. Enquanto alguns criticaram o religioso por intolerância, outros apoiaram sua visão, questionando o conteúdo da apresentação artística. O caso reacendeu o debate sobre os limites entre fé e liberdade de expressão.