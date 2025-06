Murilo Huff bloqueou comentários

Diante das críticas, Murilo decidiu restringir os comentários em suas publicações no Instagram. A partir de agora, apenas perfis que o cantor segue podem comentar em seus posts mais recentes.

No feed, uma foto publicada há cinco dias, antes da exposição do processo, mostra Murilo ao lado do filho em comemoração ao “Dia do Cabelo Maluco” na escola. A imagem já soma quase 200 mil curtidas e mais de 1.800 comentários, muitos deles divididos entre apoio e reprovação à atitude do artista.

Cantor publicou nota nas redes sociais

Murilo Huff se manifestou publicamente nesta segunda-feira (23/6) sobre o processo em que solicita a guarda unilateral do filho Leo, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça. A ação foi protocolada em 11 de junho e corre em segredo de Justiça. Desde a morte da cantora, em 2021, a criança vive com a avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia.

Em desabafo publicado nos stories do Instagram, o cantor afirmou que não faria um pedido tão delicado sem motivos. “Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos”, declarou. Ele também explicou que não pode divulgar provas por conta do segredo de Justiça, mas acredita que “a verdade prevalecerá”.

Murilo garantiu que não pretende afastar o filho da família da mãe. “NÃO TENHO A INTENÇÃO, NUNCA QUIS E NAO QUERO afastá-lo da família materna”, escreveu. Segundo o artista, tomou a decisão após descobrir fatos nos últimos meses que o fizeram priorizar o bem-estar da criança.

Minutos depois da primeira publicação, o cantor voltou a reforçar sua presença na vida do filho. “No último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí à noite e dormi em casa. Meu filho convive TODOS OS DIAS comigo, e com a minha família”, afirmou.