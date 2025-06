Dito Bruzugu se une a carioca André Moreno e estreia show acústico do Festim no Acre

O acreano Dito Bruzugu é figurinha carimbada quando o assunto é música no cenário local. Desta vez, o artista traz um show mais que especial. Pela primeira vez no estado do Acre, o cantor irá se apresentar ao lado de sua dupla, o carioca André Moreno, com quem forma o duo Festim.

A apresentação em território acreano acontecerá no dia 21 de junho, no Teatro Hélio Melo, às 20 horas, e será uma versão acústica do disco Bipolar, lançado neste ano de 2025 nas plataformas digitais.

O duo, meio acreano e meio carioca, já ganhou destaque na mídia nacional ao conquistar o prêmio de Melhor Música no 15º Festival de Música da Rádio Nacional com a faixa “Teu Silêncio Não É Meu Lugar”.