Diversão em blocos: Arena LEGO chega ao Via Verde Shopping

Prepare-se para encaixar diversão e criatividade em um só lugar. A partir do dia 6 de junho, o Via Verde Shopping recebe a tão aguardada Arena LEGO, uma experiência inédita que promete movimentar o entretenimento da cidade com muita imaginação e interatividade.

Instalada no tablado em frente à Bemol e à loja Americanas, a atração gratuita convida o público a explorar ambientes temáticos, montar projetos com as clássicas peças coloridas e participar de atividades que estimulam o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho em equipe.

Mais do que diversão, a iniciativa reforça a conexão entre brincar e aprender, reunindo ludicidade e desenvolvimento em um só espaço. A ação conta com o apoio das instituições de ensino Wizard e Anglo, que se unem ao Via Verde Shopping para proporcionar uma experiência transformadora, em que educação e entretenimento caminham juntos.

Com foco no cliente, o Via Verde Shopping reafirma seu compromisso de promover programações de lazer e cultura acessíveis, oferecendo experiências gratuitas que tornam a visita ainda mais especial.

As informações sobre a programação e atualizações estão disponíveis nos canais oficiais do Via Verde Shopping.

Serviço:

📅 Data de início: 6 de junho

📍 Local: Tablado em frente à Bemol e Americanas, Via Verde Shopping

🎟️ Atividade gratuita

Sobre o Via Verde Shopping

