Dnit prevê restabelecer acesso à BR-319 nesta segunda-feira (2/6)

Manaus (AM) — Depois de destruído o acesso à BR-319 desde as 17h desse sábado (31/5), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) pretende restabelecer o tráfego no local “até o fim desta segunda-feira (2/6)” — cerca de 48 horas após o trecho ceder.

Segundo o departamento, o acesso provisório ficou comprometido por causa do período da cheia, que aumentou o nível do rio Curuçá. Veja:

17 imagens

Careiro da Várzea (AM), 01/06/2026

Caminho provisório da BR-319/AM, criado para a construção da ponte sobre o rio Curuçá, cede e deixa moradores e caminhoneiros presos na estrada aguardando solução.

As equipes do DNIT começaram a trabalhar no local na manhã desse domingo (1º/6), segundo informações do órgão.

O trecho quebrado impediu a travessia de pessoas que saíam de Manaus (AM) para os municípios vizinhos ou para o restante do país, já que a rodovia é a única ligação terrestre do Amazonas com os demais estados. A interrupção fez uma fila de pelo menos 2 km de carros, ônibus, caminhões e pessoas. Veja vídeo do local:O trajeto de um lado para o outro só era possível por meio de canoas e lanchas, que cobram R$ 10 por pessoa e R$ 50 para transportar motocicletas.

Acesso provisório

O trecho que cedeu é o acesso provisório feito desde a queda da ponte sobre o rio Curuçá, que sucumbiu em setembro de 2022. Há duas semanas, o Dnit, órgão responsável pela obra, divulgou que a nova ponte está 75% concluída e que a previsão de entrega é de setembro deste ano.

O controle no local é feito por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).