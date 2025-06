Do Acre para o mundo: “Guardião Soturno” vira game, vence prêmio e chega à Europa

De personagem dos quadrinhos para as telas dos videogames, o Guardião Soturno está colocando o Acre no radar da indústria nacional e internacional de jogos. O protótipo do game “Guardião Soturno: Redenção na Escuridão” foi o grande vencedor do voto popular de um concurso na segunda edição da Gamecon Acre, realizada em 2024 rendendo à equipe passagens para eventos como a Gamecon Latam, em São Paulo, e a Gamecon Global, na Alemanha.

Criado por Francisco Moreira, o Guardião Soturno já havia ganhado notoriedade dentro dos quadrinhos nacionais, aparecendo em um álbum de figurinhas apenas com figuras tupiniquins. A transição para os games se deu com apoio da Lei Paulo Gustavo, que viabilizou a produção de um protótipo jogável de três fases.

“Para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Já existia a vontade de transformar o personagem em game, e com o edital, conseguimos montar uma equipe e dar vida ao projeto”, explica Francisco Moreira, idealizador do personagem e produtor do jogo.

Das páginas para o controle

O jogo foi desenvolvido pela equipe da KGame, formada por profissionais locais como Francisco, o gamedev Ciro Facundo, o programador Clécio, o compositor Julio Veras, e o desenvolvedor mobile Andrey. A equipe também participou da Game Jam, onde criou em 48 horas um segundo protótipo chamado Chico Natureza, focado em educação ambiental.

Apesar da formação local, o time contou com reforço externo para manter a identidade visual do personagem. A equipe da KGame contou com apoio dos artistas, residentes de São Paulo, ilustradores e animadores que trabalharam na HQ original.

“Queríamos manter a estética dos quadrinhos. Foi um processo cheio de aprendizados, não só no desenvolvimento em si, mas também em questões jurídicas, mercadológicas e financeiras”, conta Ciro Facundo, da KGAME, que participou do projeto.

Segundo ele, o maior desafio foi a gestão de equipe em larga escala. “Mas grandes dificuldades trazem grandes aprendizados. Criamos nosso próprio fluxo de trabalho e isso fortaleceu a equipe.

O game

“Guardião Soturno: Redenção na Escuridão” é um beat’em up em estilo retrô, com forte influência de clássicos como Streets of Rage, Final Fight e Double Dragon, o estilo é conhecido no Brasil como Briga de Rua.

No game, o jogador controla o Guardião em sua luta para desmantelar uma rede de tráfico humano infantil. A estética cartunesca e a trilha sonora original ajudam a equilibrar a seriedade do tema com a proposta de entretenimento.

“O estilo beat’em up foi uma escolha natural. Eu e o Francisco somos da época dos fliperamas, onde o gênero fazia muito sucesso”, explica Ciro. “Participar desse projeto foi muito gratificante, especialmente pela liberdade criativa que tivemos”, reforçou.

Reconhecimento e Futuro

Com a vitória no voto popular na Gamecon e presença em eventos de peso, o projeto já extrapola os limites do Acre. Francisco esteve na Gamecon Latam e comemora os frutos da experiência.

“Foi um aprendizado muito grande, conheci desenvolvedores brasileiros e empresas internacionais. O Acre está dando seus primeiros passos nesse mercado, mas com muito potencial”.

O protótipo completo, com três fases, está disponível para download no site oficial: www.guardiaosoturno.com

No entanto, o desenvolvimento do jogo completo não seguirá com a KGAME, que já está envolvida em outro projeto de grande escopo.

“A amizade e a parceria continuam. E a torcida pelo nosso herói também”, finaliza Ciro.

Enquanto isso, Francisco segue buscando apoio de investidores e instituições públicas e privadas para transformar o protótipo em um jogo completo. “Estamos trabalhando em três novos projetos para a próxima Gamecon, diretamente pelo meu estúdio. O que precisamos é de incentivo. O mercado está crescendo e o Acre tem muito a mostrar!”.

Confira abaixo mais imagens do Guardião Soturno em diversas mídias diferentes: