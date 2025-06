Do forró ao sertanejo: mais de 250 atrações agitam São João em Caruaru

Tem início nesta sexta-feira (20/6) o principal fim de semana da festa do São João de Caruaru, em Pernambuco. Mais de 250 atrações se apresentarão até a próxima terça-feira (24/6), dia de São João. São 13 polos distribuídos pela cidade, com apresentações que vão desde o forró tradicional ao eletrônico, do brega ao jazz, passando pela MPB, sertanejo e pela música instrumental.

O Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, maior palco do evento, recebe uma maratona de shows com nomes como Matheus e Kauan, Zé Neto e Cristiano, Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano, Felipe Amorim, Priscila Senna, João Gomes e Márcia Fellipe. Os shows começam às 20h nesta sexta-feira (20/6) e às 19h30 nos demais dias.

O segundo maior polo, o Alto do Moura, aposta no forró raiz. Neste sábado (21/6), sobem ao palco Sirano e Sirino e Forrozão Chacal. No domingo (22/6), é a vez de Israel Filho e Banda Aquarius. Já a véspera de São João (23/6) e o dia do santo (24/6) tem apresentações de Dudu do Acordeon, Nádia Maia, Brasas do Forró e Lucas Aboiador, a partir do meio-dia.

Conhecido por valorizar a diversidade musical, o Polo Azulão se despede da edição 2025 com uma seleção eclética que inclui Almério, Silvério Pessoa, Carla Alves e Almir Rouche. A programação se encerra na segunda-feira (23/6), com uma noite afro comandada por Filhos de Gandhy e Encontro de Ogans.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Secom/Prefeitura de Caruaru 2 de 5

Secom/Prefeitura de Caruaru 3 de 5

Secom/Prefeitura de Caruaru 4 de 5

5 de 5

Secom/Prefeitura de Caruaru

Leia também

Outra novidade deste ano é o Polo Rildo Hora, no Monte Bom Jesus. Em sua estreia, o espaço recebe jazz, blues, MPB e música instrumental com artistas como Domingos Acioly e Isabela Moraes.

A festa também conta com espaços dedicados ao público infantil, à cultura popular e às tradições nordestinas, como repentistas, emboladores, bandas de pífanos, trios pé de serra, bacamarteiros, quadrilhas e grupos de dança.

Com público estimado em 3,8 milhões de pessoas e impacto econômico previsto de R$ 700 milhões, o São João de Caruaru segue até 28 de junho. Entre as atrações dos últimos dias estão Bruno e Marrone, Xand Avião, Natanzinho Lima e Petrúcio Amorim.

A programação completa está disponível no Instagram oficial da festa.