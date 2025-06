do-gramado-para-as-ondas:-lamine-yamal-surfa-com-gabriel-medina-no-brasil

Enquanto a Copa do Mundo de Clubes pega fogo nos Estados Unidos, Lamine Yamal segue aproveitando o período de férias do futebol europeu no Brasil. O jogador do Barcelona, clube que não se classificou para a competição internacional, surfou com Gabriel Medina, nesta terça-feira (17/6).

O local escolhido foi uma piscina de ondas que leva o nome do ídolo na modalidade, em São Paulo. “O novo surfista da cidade. Craque”, escreveu o brasileiro. Na foto, Medina e o craque espanhol, de apenas 17 anos, posaram com uma prancha e roupas específicas para a prática. O jovem compartilhou a publicação fazendo piada com o próprio desempenho na água.

Lamine Yamal está no Brasil para encontrar Neymar. Messi e Lamine Yamal, grande promessa da seleção espanhola. Lamine Yamal com o troféu de "homem do jogo" frente à França.

De acordo com a mídia espanhola, o motivo para a visita de Yamal ao Brasil seria um encontro com Neymar Jr, seu ídolo de infância. A expectativa é que eles se conheçam na próxima quinta (19/6). O atacante desembarcou no Brasil nesta segunda-feira (16/6).

Já no dia da chegada, ele assistiu a vitória do Thunder por 120 a 109 contra o Pacers na NBA House, também na capital paulista. O camisa 19 do Barcelona deve permanecer no país até o final de semana. Depois do encontro com Neymar, Lamine segue para o Rio de Janeiro, onde vai conhecer a Rocinha e o Cristo Redentor.