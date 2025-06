Do interior do Ceará ao sucesso nacional: quem é Nattanzinho, pai do filho de Rafa Kalimann

Natanael Cesário, mais conhecido pelo nome artístico Nattanzinho, vive um novo capítulo em sua trajetória pessoal: ele será pai. A notícia foi compartilhada por sua companheira, a influenciadora Rafa Kalimann, com quem mantém um relacionamento há cerca de cinco meses. A revelação veio para somar a uma fase de grandes conquistas profissionais e mudanças marcantes na vida pessoal.

O cantor ganhou projeção nacional em 2022, quando o hit “Tem Cabaré Essa Noite”, gravado com Nivaldo Marques, explodiu nas plataformas digitais e conquistou o público. Desde então, Nattan tem se mantido entre os principais nomes do cenário musical brasileiro.

Natural de Sobral, no Ceará, e criado em Tianguá, no interior do estado, Nattan teve os primeiros contatos com a música em uma igreja mórmon, que frequentava ainda criança. Ali, observando os músicos ao piano e tentando imitar o que via nas partituras, começou a despertar sua sensibilidade musical.