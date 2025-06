Do Sorriso Maroto, Bruno Cardoso destaca nova geração do pagode: “O gênero se fortaleceu”

A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, foi palco de mais um show da turnê “Sorriso às Antigas”, do grupo Sorriso Maroto, no último sábado (21/6). A apresentação faz parte de um projeto que já levou mais de um milhão de pessoas aos palcos pelo Brasil. Em entrevista exclusiva à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Bruno Cardoso, vocalista d celebrou o crescimento do gênero e destacou a união entre os artistas. “Está havendo uma ressurgência no pagode. Um movimento muito grande, de grandes nomes. Isso oxigena o mercado. O trabalho do Thiaguinho com a “Tardezinha”, é uma referência. Você olha para o lado, tem o Ferrugem, Dilsinho, Belo, Pericles e Alexandre Pires. O Menos é Mais, com uma performance incrível no digital. Tudo isso se conversa e acaba criando esse movimento”, disse o vocalista da banda.

A força do coletivo é também sentida nos palcos. Bruno falou sobre o clima de parceria entre os nomes do gênero musical: “O pagode é amigos que se juntam para tocar samba. A gente acredita que somos todos a mesma coisa. E quando junta todo mundo, vira algo muito maior”, afirma.

Além da música, o Sorriso Maroto também investe no projeto social “Espalhando Sorrisos”, que já arrecadou mais de R$ 3 milhões para ações odontológicas em comunidades carentes. Parte do valor dos ingressos é revertida para doações, além de ações com arrecadação de produtos de higiene e alimentos.

Mesmo após quase três décadas de estrada, a banda continua entre as mais ouvidas do país. O álbum foi o mais escutado do ano no gênero pagode. “A gente fica feliz, depois de quase 30 anos, ainda ser um dos artistas que a galera mais escuta, é uma satisfação enorme”, declara Bruno.