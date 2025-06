Dois candidatos brigam pela presidência do Sinteac de Sena Madureira

Está confirmada para a próxima sexta-feira (6) a votação que irá definir o novo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Núcleo de Sena Madureira. O processo se dará na sede administrativa do Sinteac, localizada em frente a unidade do INSS, pracinha do antigo aeroporto.

Nesse pleito, dois candidatos brigam pela preferência do eleitorado: Djalma Ortiz, chapa 01, é o atual presidente e concorre à reeleição. Jaime Gonçalves, chapa 02, é ex-presidente. Além de serem membros da educação, ambos são radialistas em Sena Madureira.

“Estamos há quatro anos à frente do Sinteac e obtivemos várias conquistas, mas percebe-se que algo ficou no caminho e que a gente ainda pode somar muito com a nossa categoria. Conseguimos a reformulação do nosso PCCR, mudando a situação salarial dos nossos servidores, dentre outras conquistas. É por isso, que pretendemos continuar. Nesse sentido, pedimos o voto dos nossos sócios para darmos sequência ao trabalho”, comentou Djalma Ortiz.

“Por dois períodos, tive a oportunidade de presidir o Sinteac de Sena Madureira (2010/2016). Hoje, atendendo o convite de várias pessoas, que desejam a mudança é que coloquei meu nome novamente à disposição para valorização, transparência e a mudança que se faz necessário. Acho que precisa mudar principalmente a questão da transparência. Peço aos servidores que avaliem com seriedade, tranquilidade e coerência quem é o melhor para vocês. Por lá, já passei e deixei o meu legado, uma história. Sendo assim, peço o seu voto. Vote chapa 02. Chegando lá, muita coisa boa vai acontecer”, destacou Jaime Gonçalves.

A votação será iniciada às 8 horas da manhã e finalizada às 20 horas. Em seguida, começará a apuração. Ao todo, 469 sócios estão aptos a votar.