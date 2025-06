Dois obstáculos dificultam indicação de Sammy Barbosa à vaga no STJ e decisão está com Lula

A indicação do procurador do Ministério Público do Acre (MPAC), Sammy Barbosa, para uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça (STJ), na única vaga disponível, está cada vez mais distante de se tornar realidade, de acordo com informações divulgadas pela imprensa nacional.

O presidente Lula escolheu, para a primeira vaga, o desembargador Carlos Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que agora será sabatinado pelo Senado para ocupar a cadeira.

A segunda vaga será ocupada por um membro do Ministério Público — essa é a que está sendo disputada por Sammy, além de Marluce Caldas, do MP de Alagoas, e Carlos Frederico, do Ministério Público Federal.

O primeiro empecilho surgiu após a imprensa noticiar que interlocutores de Lula afirmaram que o presidente tem preferência por Maria Marluce Caldas. Ainda assim, existe um entrave político na questão: ela é tia do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, filiado ao PL — mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O prefeito, contudo, tem feito gestos de aproximação ao governo federal e indicou que pode mudar de sigla.

Diante desse cenário, o jornal O Globo informou ainda na semana passada que Sammy perdeu força na disputa. O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal (MPF), é o que tem menos chances.

Nesta semana, o jornalista e colunista Flávio Gomes de Barros afirmou que mais um obstáculo surgiu para Sammy, favorecendo o nome de Marluce, porque a entidade “Por Mulheres Brasil”, de âmbito nacional, manifestou apoio “total e irrestrito” a ela.

A decisão está nas mãos do presidente Lula.