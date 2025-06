Dólar em alta, boliviano em queda: Cobija vira o paraíso das compras, lazer e bons drinks

COMPRAS

Excelente momento para comprar em Cobija-Bolívia, isso mesmo, aproveita a alta do dólar e queda da moeda boliviana que aumenta o poder de compra dos brasileiros. Ela está com câmbio de 2,8, mas há dias atrás chegou até a 3,05. Muito atrativo para as compras e lazer. Hoje as opções na Bolívia vão desde balneários com ótimas opções de pratos, passeios de jet-ski, cerveja gelada e boa música, a pubs noturnos com decoração, música e drinks, cantinhos charmosos para um chá da tarde com bolos, tortas, empanadas e novas hamburguerias muito bem equipadas e recém inauguradas. Basta saber procurar que tem muita coisa legal para aproveitar na fronteira.

GENI E ZEPELIM

Um time de peso de artistas esteve pela região do Juruá gravando para o longa com orçamento aproximado de 3,5 milhões. Seu Jorge está entre os nomes que compõem o elenco. Ele interpreta um comandante militar que se apaixona por uma prostituta e as filmagens estão sendo realizadas em vários pontos da cidade, com destaque para o Rio Croa e uma participação muito especial que mostra cenas de um jantar na bem decorada mansão do falecido Governador Orley Cameli. Dona Beatriz Cameli, ex-primeira dama do Acre e de Cruzeiro do Sul, foi a anfitriã na ocasião e distribuiu aos atores um presentinho com a famosa farofa de CZS.

BOTOX

Doutora Flor Guasde é médica boliviana e é uma referência na Bolívia e Peru nos procedimentos estéticos de Botox e de manutenção da saúde dos joelhos com plasma e dores de coluna com a ozonioterapia. Sempre com uma agenda lotada, ele atende com hora marcada na Cobija entre os dias 5 a 20 de cada mês, com valores justos e resultados excelentes.

RECONHECIMENTO

Meire Manaus, na foto com o governador Gladson Cameli, entre outros nomes da sociedade acreana, foi agraciada com o Diploma de Reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, pelos relevantes serviços na contribuição ao fortalecimento e consolidação da Expoacre. Nossos parabéns e admiração ao trabalho dessa pioneira no ramo da moda e beleza.

Expo UPDS 2025 (Por Gilcimar Nery)

A Expo UPDS 2025, uma atividade acadêmica promovida pela Universidade Privada Domingo Savio (UPDS), da Bolívia, que reuniu estudantes do curso de Medicina em uma iniciativa de intercâmbio acadêmico e responsabilidade social.

O evento foi marcado por uma série de exposições temáticas voltadas à área da saúde, nas quais os estudantes compartilharam os conhecimentos adquiridos ao longo da formação médica. Com stands interativos e materiais educativos, os participantes abordaram temas como prevenção de doenças, primeiros socorros, saúde da mulher, saúde bucal, higiene pessoal, entre outros.

Um dos destaques da Expo foi a ação itinerante de prevenção em saúde, que ofereceu atendimentos básicos à população de Epitaciolândia. Aferição de pressão arterial, testes de glicemia, orientações sobre cuidados preventivos e distribuição de folhetos informativos fizeram parte da programação, proporcionando acesso à informação e cuidados básicos à comunidade local.

TIK TOK DA GAZIN

Sempre com um time de responsabilidade, a GAZIN, através de sua equipe de marketing, busca estratégias não só de vendas, mas também de clareza em suas ações, aproximando cada vez mais os clientes com uma linguagem simples e dinâmica. No TikTok, estes dias, nos deparamos com a fala do presidente da GAZIN, Gil Oliveira, falando aos colaboradores sorteados da GAZIN, da pesquisa GPTW. Respeito e melhoria na qualidade do ambiente e trabalho também são uma preocupação da GAZIN.