Dólar sobe e Bolsa cai. Mercado reage a queda na aprovação de Lula

O dólar à vista fechou em leve alta de 0,17% frente ao real, cotado a R$ 5,64, nesta quarta-feira (4/6). Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), registrou queda de 0,40%, aos 137.001 pontos.

Nesta quarta-feira, a política voltou a influenciar o mercado de ações no Brasil, mas o impacto, na avaliação de especialistas, durou pouco. “O Ibovespa abriu em alta, com o ‘trade eleitoral’ em foco, depois da divulgação da pesquisa Genial/Quaest, que mostrou um recorde de desaprovação do governo Lula”, diz Alexsandro Nishimura, economista e sócio da fintech Nomos.

Reação semelhante ocorreu em 14 de fevereiro, quando o Datafolha indicou uma queda acentuada – 11 pontos percentuais – da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quarta, no entanto, o “efeito eleitoral” no mercado teve curta duração. No fim da manhã, acrescenta Nishimura, o Ibovespa passou a cair.

“Ele acompanhou a virada para baixo nos contratos futuros de petróleo, o que puxou as ações da Petrobras e de outras petroleiras para o vermelho”, diz o analista. “A expectativa em torno de medidas alternativas ao aumento do IOF, agora adiadas para o fim de semana, contribuiu para o sentimento de incerteza no mercado doméstico.”

Petróleo em baixa

No caso do petróleo, os contratos futuros da commodity fecharam em forte queda, depois que a Saudi Aramco, a estatal saudita e uma das maiores petrolíferas do mundo, anunciou que reduzirá preços para compradores da Ásia.

O petróleo tipo Brent (usado como referência mundial) com vencimento para julho recuou 1,17%, a US$ 64,86 o barril. O tipo WTI (West Texas Intermediate, padrão para o mercado americano) subiu 0,88%, a US$ 62,85 o barril.

Trump na ativa

No cenário externo, novos solavancos surgiram do front da Casa Branca. O presidente americano, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell. Disse o republicano, na rede “Truth Social”: “Powell está atrasado e deve cortar os juros agora. Ele é inacreditável! A Europa já diminuiu (os juros) nove vezes”.

Nesta quarta, o Federal Reserve indicou que atividade econômica dos Estados Unidos apresentou leve redução, enquanto os preços aumentaram em ritmo moderado. O mercado de trabalho permaneceu estável, em meio a níveis elevados de incerteza relacionada ao aumento das tarifas. As informações foram publicadas no Livro Bege, como é chamado o relatório do Fed sobre as condições econômicas dos EUA.

Dólar

Já o dólar, na avaliação de Bruno Shahini, especialista em investimentos da fintech Nomad, operou enfraquecido depois da divulgação de dados sobre empregos nos Estados Unidos. O Relatório ADP apontou a criação de 37 mil vagas em maio, ante uma previsão de 110 mil de analistas.

“No plano doméstico, o destaque permanece na indefinição quanto às medidas compensatórias para o fim da cobrança do IOF”, afirma Shahini. “Além disso, houve a emissão de títulos soberanos no exterior, que contou com forte demanda por parte dos investidores estrangeiros, o que ajudou a limitar a alta da moeda na sessão.”