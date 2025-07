Dona de dois prostíbulos é presa por explorar adolescentes

Uma mulher de 40 anos foi presa neste domingo (29 de junho), em Itapiranga, município localizado a 227 quilômetros de Manaus (AM), suspeita de explorar sexualmente uma adolescente de 16 anos.

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações começaram após denúncias apontarem a existência de uma casa de prostituição no município, com indícios de exploração sexual de adolescentes.

“Durante a operação, deslocamo-nos até uma residência que funcionava como bar. No local, encontramos jovens que confirmaram a realização de programas sexuais. Uma delas, sem documento de identificação e com aparência de menor de idade, teve sua identidade verificada nos sistemas de segurança, confirmando que tem apenas 16 anos”, explicou o delegado.

De acordo com Nogueira, a suspeita possui outro estabelecimento semelhante em Rio Preto da Eva, município localizado a 57 quilômetros de Manaus. Ela foi conduzida à delegacia e autuada pelo crime de exploração sexual de adolescentes.

O local foi interditado pela Polícia Civil, com apoio da Prefeitura Municipal, por operar sem alvará e praticar atividades criminosas.

A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que a entregará à sua família, residente em outro município.

O delegado destacou que o aumento de trabalhadores de outros estados em Itapiranga, devido à exploração de gás natural, tem contribuído para o surgimento de estabelecimentos voltados à prostituição.

“É fundamental reforçar que a exploração sexual é crime, e as penalidades são ainda mais severas quando envolvem adolescentes”, afirmou Nogueira.

A mulher permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), por meio da 38ª de Itapiranga, em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Conselho Tutelar.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.