Doom, F1 25 e mais: veja os 10 melhores jogos de maio, segundo o Metacritic

Maio de 2025 trouxe algumas surpresas para os fãs de videogames. Além de jogos AAA, como Doom: The Dark Ages e F1 25. Este período foi marcado pela chegada de jogos independentes elogiados pela critica, como os casos do game de futebol Despelote e de Monster Train 2, sequência da aclamado roguelike de estratégia com cartas. Outros destaques são o jogo brasileiro Pipistrello and the Cursed Yoyo e uma DLC gratuita de Sea of Stars que leva os jogadores a um circo steampunk, todos esses games estão entre os melhores jogos lançados em maio de 2025, segundo o Metacritic.