Dor abdominal, febre e enjoo: Juliette atualiza quadro de saúde do noivo

Juliette Freire atualizou o estado de saúde do noivo, Kaique Cerveny, que está internado por problemas hepáticos nesta segunda-feira (16/6). O atleta de crossfit foi à unidade médica neste domingo (15/6) e permanece sob cuidados.

De acordo com a cantora e ex-BBB, o companheiro apresentou sintomas como dor abdominal, febre e enjoo por cerca de uma semana: “Ele foi aguentando”, disse ela. Sem apresentar evolução de maneira natural, ele decidiu procurar ajuda especializada.

Os testes apontaram o problema no fígado: “Quando foi ontem, ele não aguentou mais. E aí foi para o hospital e fez os exames: algumas enzimas do fígado estavam muito alteradas”, acrescentou Juliette.

O galã foi transferido e está na unidade semi-intensiva, destinada a pacientes que exigem maiores cuidados. A suspeita dos médicos é que Kaique esteja com dengue ou hepatite A, com maior probabilidade desta última.

Um novo exame seguiu apontando a alteração nas taxas do noivo de Juliette, que ainda sofre com dores na região abdominal. Nas imagens registradas por ela, é possível ver Kaique com visual abatido e falando pouco. Ele afirma estar sendo tratado com medicamentos para enjoo e analgésicos.