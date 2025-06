Dose tripla de romance: cinemas terão reexibição especial para o Dia dos Namorados

O amor está no ar; e nas telonas: a Warner Bros. Brasil trará três queridinhos do romance para uma reexibição especial no Dia dos Namorados. Apenas neste 12 de junho (quinta-feira), “Diário de Uma Paixão”, “Nasce Uma Estrela” e “Como Eu Era Antes de Você” voltam as telonas para você que quer levar a pessoa amada; ou chorar um pouco a solteirice.

Confira a sinopse dos filmes da seleção especial a seguir:

Cena de "Diário de Uma Paixão" Reprodução/Warner Cena de "Nasce Uma Estrela" Reprodução/Warner Cena de "Como Eu Era Antes de Você" Reprodução/Warner

“Diário de Uma Paixão” traz Ryan Gosling e Rachel McAdams em um dos maiores clássicos do cinema. Durante os anos 40, um casal descobre que o amor é capaz de superar as diferenças sociais, o tempo, a distância e até mesmo a idade.

“Nasce Uma Estrela” traz Bradley Cooper e Lady Gaga na terceira regravação que continua marcando a história do cinema. Gaga interpreta uma cantora aspirante que é descoberta por um talentoso, porém complicado, astro da música.

“Como Eu Era Antes de Você” traz Emilia Clarice e Sam Clafin no papel de uma cuidadora e um jovem ricaço paraplégico, que aprendem a respeitar e amar as próprias falhas e qualidades e a superarem o preconceito.

A pré-venda já está disponível em salas de cinemas selecionadas em todo país pelo site Ingresso.com.