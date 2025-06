drone-da-pm-mostra-400-narcotraficantes-do-cv-em-fuga-na-rocinha.-veja

Durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que ocorreu no último sábado (31/5), as imagens de drone da Polícia Militar do Rio – com tecnologia de filmagem noturna – flagraram o momento de uma fuga em massa de aproximadamente 400 narcotraficantes do Comando Vermelho (CV).

Os faccionados aparecem armados com fuzis, alguns camuflados andando pela mata da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.

A operação é uma parceria entre Ministérios Públicos do Estado do Rio de Janeiro, do Ceará e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O objetivo era cumprir 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará.

Durante a ação, 2 mansões e 2 prédios foram descobertos na Rocinha, que abrigavam ao menos 110 criminosos vindos do Ceará.

Segundo o MP, os traficantes se escondiam nesses locais e continuavam coordenando execuções e o tráfico de drogas no estado nordestino.

De acordo com o procurador-geral de Justiça do MPRJ, Antonio José Campos Moreira, há indícios de que mais de mil homicídios tenham sido ordenados do Rio para aquele estado ao longo dos últimos dois anos.

O plano de inteligência das instituições envolvidas já havia identificado que os criminosos estavam fortemente armados, com cerca de 70 fuzis localizados na área onde se esconderam.

A operação também teve como foco o sequestro de bens dos investigados, reforçando a estratégia de enfraquecer financeiramente o braço do Comando Vermelho no Ceará.

Policial baleado

Durante a operação, o policial Marcos Davi Lima José foi atingido por um tiro no pescoço e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou por cirurgia.