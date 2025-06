Duas apostas feitas no Acre acertam na Mega-Sena e ganham mais de R$ 44,3 mil cada

Duas apostas feitas no Acre “bateram na trave” no último sorteio da Mega-Sena, realizado na noite do sábado (7), e levaram um prêmio de R$ 44.356,88 cada. Os números sorteados foram garantidos em Rio Branco e Xapuri.

As dezenas sorteadas foram 04 – 05 – 17 – 27 – 52 – 56. O próximo jogo deve acontecer na terça-feira (10), com previsão de pagar R$ 61 milhões, já que ninguém teve a grande sorte.

Além das duas apostas no estado acreano premiadas na quina, outras 19 acertaram quatro dezenas e também garantiram prêmios. Uma delas, realizada em forma de bolão, faturou R$ 2.043,36, já as demais levaram R$ 681,13 cada.