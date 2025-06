Duas cidades do Acre vão aplicar provas do Concurso Nacional Unificado 2025; veja detalhes

Os candidatos do Acre que vão participar do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 poderão realizar as provas nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As duas cidades foram confirmadas como locais de aplicação na lista oficial divulgada recentemente pelo governo federal. A primeira etapa do certame acontece no dia 5 de outubro, no período da tarde.

A definição dos municípios levou em consideração fatores como densidade populacional e facilidade de acesso, o que garantiu a inclusão dos dois principais centros urbanos acreanos. Com isso, os participantes do estado não precisarão se deslocar para fora da região para fazer a prova.

Prova discursiva será aplicada em dezembro

Diferente da primeira edição, o CNU 2025 terá a prova discursiva em uma segunda fase, prevista para dezembro, destinada apenas aos candidatos que forem aprovados na etapa objetiva. O modelo segue os moldes do Enem, com o objetivo de ampliar o acesso ao serviço público e reforçar a inclusão regional.

Ao todo, o concurso vai oferecer 3.652 vagas em 36 órgãos da administração pública federal. Destas, 2.480 são para contratação imediata — sendo 1.972 para cargos de nível superior e 508 para nível médio. Outras 1.172 vagas formarão cadastro de reserva.

FGV será a banca organizadora

A organização do certame ficará sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). A expectativa é de que os aprovados comecem a ser convocados no primeiro semestre de 2026, logo após a homologação do resultado final.

Com o novo formato, o governo busca democratizar o ingresso no serviço público e atrair profissionais qualificados de todas as regiões do país, especialmente do Norte, onde o acesso a concursos nacionais costuma ser mais restrito.