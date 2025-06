Duda Guerra abre o jogo sobre problema de saúde que a afeta há anos

A influenciadora digital e ex-namorada de Benício Huck, Duda Guerra usou as redes sociais nesta segunda-feira (2/6) para dividir com os seguidores um problema que acompanha sua rotina desde a infância: a hiperidrose. O distúrbio, caracterizado por suor excessivo, afeta principalmente suas mãos e pés.

De forma leve e “sem cerimônia”, a adolescente que viu seu nome ser envolvido em uma polêmica recente após término com herdeiro de Luciano Huck, comentou que lida com a condição desde que se entende por gente.

O relato de Duda Guerra sobre hiperidrose

“Oi, gente! Eu postei escrevendo com um paninho e vocês não entenderam nada. Mas calma aí, deixa eu explicar: é porque a minha mão sua muito. Mas é muito mesmo!”, afirmou.

Ela contou que, por conta da intensidade do suor, já passou por situações desconfortáveis na escola. “Sua tanto que, se eu ficar assim por muito tempo, pinga suor. Eu já nasci com isso e é genético, eu acho, porque minha mãe e minhas tias têm”, relatou. Duda lembrou que, durante provas, chegou a rasgar diversas folhas ao escrever, pois o papel molhava rapidamente.

Para contornar o problema, a influenciadora criou um hábito simples, mas eficaz: escrever apoiando a mão sobre um paninho. “Eu faço isso a minha vida inteira. Tenho essa do Mickey, uma coleção mesmo, e de todas as princesas da Disney que vocês possam imaginar”, contou, revelando ainda que são aquelas toalhinhas infláveis que crescem ao entrar em contato com a água.

Aprendeu a conviver com a condição médica

Hoje, Duda afirma lidar bem com a hiperidrose, mas nem sempre foi assim. Ela admitiu que já teve vergonha de interações simples, como dar a mão para amigos ou segurar as mãos durante a missa. “Mas hoje em dia, eu acho que essas características definem quem a gente é. Então, tipo assim, hoje eu amo e todo mundo que me conhece já sabe que eu sou assim”, refletiu.

Ela finalizou explicando que a condição atinge apenas suas mãos e pés, sem afetar outras partes do corpo. “O nome disso, pra quem quer saber, é hiperidrose. Eu tenho nas mãos e nos pés. Não tenho na axila nem em outro lugar, não”, explicou a ex-nora de Angélica.