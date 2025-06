Duelo México x Itália, Monterrey e Inter de Milão empatam no Mundial

No último jogo da Copa do Mundo de Clubes desta terça-feira (17/6), Inter de Milão e Monterrey, do México, empataram em 1 x 1 em mais um grande jogo na competição internacional. As duas equipes aparecem atrás do River Plate na tabela de classifcação, que tem três pontos, contra um de mexicanos e italianos. O Urawa Reds é o lanterna, sem nenhum ponto.

O próximo compromisso das equipes será no sábado (21/6). A Inter enfrenta o Urawa Reds às 16h (horário de Brasília), enquanto o Monterrey encara o River Plate às 22h.

Sérgio Ramos marcou de cabeça e colocou o Monterrey na frente do placar

Lautaro Martínez empatou o jogo após passe do brasileiro Carlos Augusto

Times ficaram no empate

No início do jogo, a Inter de Milão comprovava o favoritismo e comandava o jogo, mas quem abriu o placar foi o Monterrey. Aos 25 minutos, após cobrança de escanteio, Sérgio Ramos subiu mais alto do que toda a defesa italiana e cabeceou para colocar os mexicanos na frente.

A equipe italiana, mesmo com o gol sofrido continuava a impor o seu jogo, mas não conseguia o empate. Até que aos 41 minutos, a Inter empatou. Asllani cobrou falta para dentro da área, onde achou Carlos Augusto que passou para Lautaro Martínez marcar sem goleiro

No segundo tempo, o roteiro se mantinha o mesmo, a Inter comandava as ações ofensivas e buscava a virada. Enquanto, o Monterrey tentava reagir a partir de contra-ataques. E em chute de fora da área de Sérgio Canales, quase desempatou o duelo, mas a bola caprichosamente beliscou a trave de Yan Sommer.

O jogo seguiu movimentado até o fim, mas o empate permaneceu no placar.