Dune Awakening e Stellar Blade são destaques nos lançamentos da semana

Dune Awakening e Stellar Blade são os destaques nos lançamentos da semana com o aguardado game online de sobrevivência baseado no universo do filme Duna e a chegada ao PC do aclamado game de ação antes exclusivo do PlayStation 5 (PS5). Eles são acompanhados ainda pelo terror animatrônico de Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, a nova versão de Rainbow Six Siege X, os divertidos alienígenas de Alien Hominid Invasion no PS5 e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais serão lançados.