Dupla de estudantes do Acre é aprovada para intercâmbio em Portugal e faz campanha nas redes

Os estudantes Eduardo Farias dos Santos, de 21 anos, e Shara Gomes da Silva, de 22 anos, ambos do Instituto Federal do Acre (IFAC), campus Cruzeiro do Sul, foram aprovados para participar de um intercâmbio acadêmico de seis meses em Portugal.

Aprovados em edital da instituição, os dois embarcam para Bragança, mas enfrentam o desafio de arrecadar recursos para cobrir despesas com estadia, alimentação e transporte. Para viabilizar a viagem, iniciaram uma campanha de arrecadação voluntária, com um Pix solidário compartilhado nas redes sociais.

“Estamos fazendo um Pix solidário, no qual você pode ajudar com qualquer valor, e estamos divulgando para amigos e familiares”, diz Eduardo, aluno do curso de Licenciatura em Matemática.

Segundo ele, a experiência internacional pode ser determinante na formação docente. “A vida inteira escutei que a educação abre portas e transforma vidas, e agora estou vivendo isso na prática. Tanto eu quanto a Shara seremos futuros professores, e essa vivência vai nos ajudar a levar algo novo para a sala de aula”, afirma.

Shara, aluna da Licenciatura em Física, ressalta o valor simbólico da conquista. “É sentir que todo o nosso esforço valeu a pena, que passamos naquele edital pelo qual lutamos e que toda a nossa trajetória até aqui teve um significado. Essa é uma campanha para garantir que possamos, de fato, aproveitar essa oportunidade”, explica.

Ela também destaca a dificuldade de se manter no país europeu, mesmo com a bolsa oferecida pelo IFAC. “A moeda de Portugal é o euro, e o real está bastante desvalorizado. A bolsa que vamos receber, embora seja um apoio importante, não cobre todos os custos.”

Com foco na mobilização da comunidade, Shara faz um apelo: “Esse intercâmbio não é só sobre mim. É sobre todos que acreditam no poder da educação como ponte para um futuro melhor. Nenhum investimento em educação é um gasto. É uma forma de preparar alguém para, no futuro, devolver isso à sociedade.”

Eduardo também reflete sobre sua trajetória e os impactos futuros da experiência. “Vim de uma família humilde, meus dois irmãos mais velhos se formaram e viraram professores, e eu serei o terceiro. Essa experiência vai abrir novos horizontes para pensarmos em melhorias na educação básica, que ainda enfrenta muitos desafios no Brasil”, finaliza.

As doações podem ser feitas via Pix para o número (68) 99611-6541, em nome de Eduardo Farias dos Santos.