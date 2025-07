Dupla é presa após efetuar disparos em via pública e tentar fugir da polícia em Rio Branco

Na madrugada desta segunda-feira, 30 de junho de 2025, dois homens foram presos após efetuarem disparos de arma de fogo e tentarem fugir da Polícia Militar, em Rio Branco. A ocorrência começou por volta das 4h, quando a Rádio Patrulha 101, do 1º Batalhão da PM, fazia rondas preventivas na Travessa Santa Inês, bairro Aviário.

Durante o patrulhamento, os policiais ouviram um disparo de arma de fogo e, ao se aproximarem da área, identificaram um veículo Fiat Toro, de cor prata. Um dos ocupantes do carro ainda disparou mais duas vezes para o alto, mesmo com a chegada da viatura. Em seguida, o veículo arrancou em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial pelas ruas da região.

Apesar das ordens de parada com uso de sinais sonoros e luminosos, o motorista ignorou as determinações e tentou escapar. A viatura perdeu o veículo de vista momentaneamente, mas conseguiu localizá-lo pouco depois na Avenida Benedito Maia, no bairro Vila Ivonete.

No carro estavam André Luis Mendes da Silva, que conduzia o automóvel, e João Vitor de Sousa Castro, como passageiro. Ambos foram abordados e revistados; inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com eles. André carregava uma carteira com R$ 4.720,00 e um documento de identidade. João Vitor possuía um celular.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram um revólver municiado com seis munições três deflagradas e três intactas escondido sob o tapete do lado do motorista. No console central havia uma caixa com 35 munições intactas, cinco deflagradas, mais R$ 60 em dinheiro e outro celular.

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais claros de embriaguez. Diante dos fatos, André Luis foi preso por disparo de arma de fogo em via pública, porte ilegal de arma, desobediência e direção sob influência de álcool. Já João Vitor foi autuado por disparo de arma, desobediência e porte ilegal de arma de fogo.

Ambos foram levados à Delegacia Central de Flagrantes, juntamente com o material apreendido. Os disparos aconteceram em uma área residencial, próxima a uma tabacaria que estava movimentada no momento da ação, colocando em risco a segurança de várias pessoas. A rápida ação da guarnição reforça o trabalho da Polícia Militar no combate à criminalidade e na proteção da comunidade.

Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: