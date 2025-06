Dupla é presa na Cidade do Povo com armas, munições e colete à prova de balas da Polícia Federal

Raimundo Carlos da Silva, de 30 anos, vulgo “Caboco”, e Elias da Cruz Oliveira Neto, de 20 anos, foram presos, acusados de porte ilegal de arma de fogo, no início da noite desta sexta-feira (28), na Quadra 17 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, localizado na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, uma guarnição do 2° BPM realizava patrulhamento de rotina quando os policiais avistaram um dos indivíduos em atitude suspeita, com um volume visível na região da cintura. Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. O homem foi identificado como Raimundo Carlos da Silva, conhecido como “Caboco”, que tentou fugir em direção a uma residência, mas foi interceptado e detido pelos policiais.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram com Raimundo uma espingarda calibre 16 com a numeração raspada, sem munições. Ele alegou que usava a arma para defesa pessoal e revelou que havia mais armamentos escondidos em um imóvel abandonado na Quadra 11A.

Ao se deslocarem até o endereço indicado, os policiais encontraram Elias, que portava uma pistola calibre .40 com uma munição na câmara e outra munição calibre .38 no bolso da bermuda. Dentro do imóvel, foram localizados ainda dois coletes balísticos, sendo um deles com identificação da Polícia Federal.

Diante dos fatos, Raimundo e Elias receberam voz de prisão, foram algemados e conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com todo o material apreendido, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.